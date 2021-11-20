Юморист Юрий Ткач, который стал популярным благодаря проектам "Квартал 95", показал, как проводит время в Карпатах.

Как пишет Politeka.net, Юрий Ткач начинал, как и большинство юмористов, из КВН, а потом артиста пригласили в "Украину У" от "Квартал 95". После этого звезда снимался в "Однажды под Полтавой" и "Рассмеши комика", а также других проектах. Не забывает Юрий и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом видео Юрий показал, как катается на большой качеле. Ткач смеялся и раскачивался, а после этого начал "паниковать".

"Аааа, сними меня...", - сказал Юрий.

"Был в Карпатах, ходил на качалку", - написал Ткач.

Фанаты посмотрели ролик более 10 тысяч раз и написали комментарии:

"Чисто мужская качеля", "Нужно было солнышко сделать", "Юрий, а где находится эта качалка?", "Вот это мой размерчик", "Красота, но хотелось бы увидеть как туда залез", "Круто,Ури,но с мамончиком надо что-то делать, без обид!!".

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