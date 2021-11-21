Молодая актриса и участница "Топ-модель по-корейски" Чон Хо Ён, которая стала одной из героинь сериала от Netflix "Игра в кальмара" и прославилась еще больше, может впечатлить фигурой в разных нарядах.

Как известно, молодая модель Чон Хо Ён стала очень популярной благодаря западному сериалу "Игра в кальмара". Карьеру девушка начала в Корее в качестве модели и участвовала в проекте "Топ-модель по корейски".

Ей удалось прославиться и запомниться изящной внешность. В этом году модель ждал также успех в качестве актрисы, после того, как она снялась в сериале "Игра в Кальмара". Актриса была главной героиней под номером 067, и теперь за моделью следят десятки миллионов поклонников.

«Безумие, как красива👏; я завидую такому животу; хочу такую фигуру; мне понравилось, что ты не стесняешься 😍; ты прекрасная 😍✨; сколько можно удивляться ее красоте🔥 одна зависть; я завидую тем, кто видит ее всегда; Боже мой, я так рано вижу это; челюсть опускается на пол; ты выглядишь очень мило. Красиво 😍», - пишут в сети.

Также фолловеры создают фан-странички модели и актрисы, где делятся фотографиями Чон Хо Ён. Так, на одной из таких страничек появилось новое фото актрисы.

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