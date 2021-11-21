Мама изобретателя и миллиардера Илона Маска Мэй Маск во время визита в Украину дала эксклюзивное интервью программе "ЖВЛ" и рассказала о своем абьюзивном браке.

Как пишет Politeka.net, 73-летняя мама миллиардера, основателя компаний Tesla и SpaceX Мэй Маск – успешная модель, писательница и диетолог. Она написала мировой бестселлер в "Женщина, имеющая план" и даже прилетела в Украину, чтобы презентовать автобиографическую книгу.

Во время визита в Киев мать Илона Маска согласилась дать эксклюзивное интервью журналистке программы "ЖЗЛ". Об этом сообщили на официальной странице телеканала "1+1".

В интервью автор книги раскрыла секреты своей красоты, поделилась, как воспитывала троих детей и даже рассказала о своем браке с абьюзером. Так, Мэй Маск поведала о своем личном опыте, который описала в книге "Женщина, имеющая план".

"Когда я писала в книге о своем замужестве, то даже мои родные сказали – почему ты так долго об этом молчала? Мы бы тебе помогли! А я не хотела, чтобы другие люди несли ответственность за тот выбор, который я сделала", - призналась мать Илона Маска.

Интервью с женщиной покажут 22 ноября в 09:25 на телеканале "1+1".

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