Анджелина раньше была более открытой

Голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли ранее старалась показываться на публике в дизайнерских нарядах с вырезами и с элегантными украшениями, но теперь предпочитает минимализм.

Долгие годы артистка экспериментировала с образами, носила разную одежду, красила волосы, примеряла разные и дерзкие образы. Однако после того, как ей пришлось сделать операцию на бюсте, Джоли начала носить более закрытые наряды.

Спустя время конфликты в семье и развод с Брэдом Питтом вынудили Джоли вообще скрываться от общества какое-то время и не давать комментариев. Поклонники любят вспоминать о Джоли из прошлого, ведь тогда она блистала перед всеми.

Если сейчас артистка вечно носит черное, то раньше свободно гуляла в белом:

«Ледяная королева; великолепно и интересно; ты милая королева, можешь сердце заставить биться; Теперь на темной стороне; безупречная малышка; Не всем пойдет, но ей хорошо🔥; потрясающая Анджелина Джоли; мы должны знать, как ваши дела; этот вырез не для каждого, но ей идет» - пишут в сети.

Ранее Джоли посетила важный вечер своего друга и поздравила его с премьерой фильма.

«Я был рада выступить вчера вечером на премьере в Лос-Анджелесе на показе нового фильма моего друга. В современной культуре искусство является синонимом денег. Фильм напомнит вам о другой стороне искусства. Искусство, принадлежащее народу. Искусство, возникающее с улицы.

Сегодня так много энергии уходит на то, чтобы держать нас в стороне, разлучать и подозревать» - высказалась Джоли на своей странице в Инстаграм.

Напомним, дочь Анджелины Джоли покорила видом в сарафане с маминого плеча.

Как сообщала Politeka, Джоли показала, как свести с ума одним взглядом.

Также Politeka писала, что Джоли в черном платье на тонких бретельках едва не выронила упругие прелести.