Арсен Мирзоян, муж Тони Матвиенко, показал, как занимается спортом прямо на улицах столицы Украины - Киева, поделившись фото в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Мирзоян стал успешным отечественным артистом. Арсен женился на Тоне Матвиенко, хотя изначально легендарная певица и народная артистка Украины Нина Матвиенко, мама Тони, была против отношений своей дочери, так как у Мирзояна было двое детей от прошлых отношений. Но сейчас у артистов нет проблем в отношениях, а Тоня родила от Арсена дочь Нину. Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Мирзоян показал, как добежал до фаст-фуда, чтобы поесть. На втором фото Арсен показал с собой бигборд, который встретил на улице Киева.

Как можно увидеть, Мирзоян пробежал 10 км за 55 минут и 54 секунды.

"Кросс сам себя не пробежит. Будьте здоровы. Всем 36.6", - написал Арсен Мирзоян.

Напомним, муж Тони Матвиенко Мирзоян похвастался формой и спортивными достижениями

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