Известная украинская исполнительница, дочь легендарной певицы Нины Матвиенко Антонина Матвиенко рассказала о реакции мамы на ее раннюю беременность; дочь Ульяну Тоня родила в 16 лет.

Как пишет Politeka.net, 40-летняя певица и актриса Антонина Матвиенко познакомилась со своим мужем Арсеном Мирзояном на шоу "Голос країни".

Пара поженилась и вместе воспитывает дочь Нину. Однако Тоня Матвиенко не скрывает, что своего первенца, дочь Ульяну, родила в 16 лет от 23-летнего парня.

Как рассказала Антонина, свою беременность она сперва скрывала, рассказала двоюродной сестре. А вот Нине Матвиенко певица призналась уже на втором месяце беременности, рассказала певица в программе "ЖВЛ".

Как говорит Тоня, мама отреагировала очень позитивно, она была рада. Так, Тоня вышла замуж и переехала к мужу, однако после 10 лет брак дал трещину и певица с дочерью Ульяной вернулась домой.

"Очень ей благодарна, что она мне позволила вернуться домой. Когда вернулась, сказала, что я отсюда никуда не денусь от мамы. Вот так и живем до сих пор", - говорит Матвиенко.

Сейчас дочери Матвиенко Ульяне 22 года. В своем Instagram певица часто делится фотографиями со своими дочерьми. Так, Тоня вместе с мужем, мамой и дочками летали на отдых в Египет.

К тому же Матвиенко с дочерьми Ниной и Ульяной украсила обложку журнала "Viva!".

Поклонники написали много комментариев.

"Ульяна такая красивая❤️❤️❤️", " Прекрасное фото, девочки вы просто замечательные! 👏👏👏", "Какие красавицы! Настоящая королева с принцессами!", "Старшая дочь похожа на тебя", " Тоня - респект , хороший пример всем распахнутом , с пошлыми фото - шоу-бизнеса. Изысканный наряд, хороший стиль, безупречный вкус, а еще простота и человечность с большим талантом и дочери - хороши под стать маме. Вот это действительно фото - гордость Украины, так держать!!!",- написали в сети.

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