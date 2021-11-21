Певица и фотомодель Даша Астафьева в очередной раз взбудоражила фантазию поклонников, обнародовав притягательные снимки в сети.
Как пишет Politeka.net, звезда опубликовала фото в черно-белом стиле в Instagram и в который раз доказала, что не зря носит титул роковой красотки.
На всех фотография она позирует для пикантного фотосета на крыше здания.
На ней одет спортивный бюстгальтер черного цвета и штаны, а также жакет, которым она пикантно играет: то снимает, то одевает.
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Отметим, что Даша обладает не только роскошными формами, которые сводят с ума как мужчин, так и женщин, но и привлекает эрудицией, живым умом и искренностью. Недавно она рассталась
со своим женихом - Артемом Кимом, с которым была в отношениях около 5 лет.
«Среди всех девчонок сначала выбирай веселую. Среди веселых - красивую. Среди красивых - умную. Среди умных - нежную. Среди нежных - терпеливую», - написала красотка в сети.
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