Актриса Ирина Сопонару, звезда "Женского квартала", показала, какой образ выбрала для полуфинала "Танців з зірками", поделившись фото в Инстаграм.
Как пишет Pooliteka.net, Ирина Сопонару стала популярной актрисой и звездой шоу "Женский квартал". Звезда активно ведет страничку в Инстаграм, где делится всем интересным.
На новом фото Ирина была в белом наряде. Звезда стояла у кубка "Танців з зірками", позируя рядом с MELOVIN. Звезда улыбалась, позируя во время фото.
"А этот незабываемый вечер я провела в прекрасной компании многих талантливых людей. Спасибо большое, чувствовала себя белым лебедем", - написала Ирина.
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Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Просто шикарная", "Сопонару, привет из Малина Житомирская область", "Красотка", " когда подписался на вас не думал что увижу тут своего любимого, неповторимого, эпатажного Мэловина. Люблю вас всем сердцем".
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