Модельер рассказал, что актуально в этом сезоне

Популярный украинский дизайнер и шоумен Андре Тан сделал подборку осенних образов и раскрыл описание новых моделей, а также рассказал, какие цвета и расцветки в тренде.

Популярный дизайнер уже в детстве знал, кем станет в будущем, начав шить одежду, передает Politeka.net. Со временем одежду от Андре Тана стали выбирать звезды, и сейчас дизайнер считается одним из самых известных в Украине.

В новых сторис модельер рассказал о новых моделях, и назвал цвет, который актуален в этом сезоне.

"Жизни нет в новом сезоне без цвета "сладостный отдых", который вас вытягивает и стройнит. Во-первых, сами посудите: это жилетка, которая расширяет верх, и делает уже низ, плюс ко всему глубокий V-образный вырез, плюс это экокожа из переработанной банановой кожуры, молния по бокам... Поэтому можно есть сколько угодно, никто ничего не заметит", - рассказал Андре Тан, показывая образ на модели.

Также, по словам модельера, "горячий пирожок" этого сезона - принт "гусиная лапка". Оверсайз пальто указанной расцветки особенно хорошо смотрится со свитером с большим горлом, и трикотажными расклешенными брюками.

"Благодаря этому вы кажетесь худюсенькой, а самое главное - удобно, тепленько и комфортно, и модненько нереально", - рассказал модельер.

Напомним, Андре Тан изменился до неузнаваемости, показавшись с белыми волосами и в строгом костюме

Как сообщала Politeka, Андре Тан после развода кардинально сменил имидж и направление работы