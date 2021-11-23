На "Танцях з зірками" раскритиковали выступление Ольги Харлан и Дмитрия Дикусара, спортсменку назвали пародией Леси Никитюк.

Ольга Харлан является известной спортсменкой. Она прославилась благодаря своей победе на Олимпиаде в Пекине в 2008-ом году, где она принесла золото для Украины в фехтовании. Как передает Politeka.net, девушка стала участницей шоу "Танці з зірками", а её партнером по проекту стал Дмитрий Дикусар.

В 12-ом эфире шоу "Танці з зірками" Артур Логай выбрал танец для Ольги Харлан и Дмитрия Дикусара. Это оказалось румба. Участники вышли на сцену и станцевали романтическую румбу.

"Для Ольги Харлан и Дмитрия Дикусара танец выбрал Артур Логай, и это – румба!

Какие у вас впечатления от этого танца?", — спросили на аккаунте "Танців з зірками".

Пользователи сети оставили множество негативных комментариев, где критикуют выступление Харлан на "Танцях з зірками".

"Ну...Так себе", "Как-то уж очень быстро", "Классно 👏но немного слабовато как для полуфинала", "Уже надоело одно и тоже, когда у Харлан будут более подвижные танцы? Хип хоп например..", "Голова и лицо не работают совсем… как будто она не подвижна… как-то зажато, нет страсти", "Какая же она деревянная...", "Румба не её танец! Где бёдра? Пародия на Лесю Никитюк."

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