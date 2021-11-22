Жена известного радиоведущего и главного героя 9-го сезона проекта "Холостяк" Никиты Добрынина Даша Квиткова показала себя, похудев на 19 килограмм.

Как передает Politeka.net, Даша Квиткова является известным блогером на просторах сети Инстаграм. Она прославилась благодаря своему участию в проекте "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Более года назад пара поженилась и недавно у них родился сын - Лев.

Так, на этот раз жена "Холостяка" опубликовала новые Сториз. Как известно, несколько месяцев назад Даша Квиткова родила сына - Льва. После беременности она активно занимается похудением и пытается вернуться к прошлому весу - 52 килограмма.

"У меня наконец-то произошел сдвиг спустя 4 месяца в килограммах. То есть мой вес стабильно держался 65. Никуда не уходил, хотя сантиметры уходили и всё как бы становилось лучше, но вес стоял", — рассказала жена "Холостяка".

"И сегодня я стала на весы, там правда -1, 64, но как бы для меня это уже прогресс, потому что всё стояло всё это время. Ура, процесс пошел. Соответственно за 4 месяца я сбросила 19 килограмм", — с радостью заявила Даша Квиткова.

"Не планирую останавливаться. Завтра уже думаю будет килограмма 63. А там гляди, верну свои 52-53 кг", — рассказала о своих планах жена "Холостяка".

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