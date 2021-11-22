Известная актриса Татьяна Кравченко, которая является звездой сериала "Сваты", поделилась огромной трагедией.

Как передает Politeka.net, Татьяна Кравченко является известной российской актрисой. Она прославилась благодаря исполнению множество ролей в театре и также ролью Валентины Петровны Будько (Валюхи) в сериале "Сваты".

Так, на этот раз актриса опубликовала новое фото. На кадре - актер Валерий Гарлакин. Как известно, 20 ноября актер он ушел из жизни в возрасте 67 лет. Последние два месяца он провел в больнице, где лечился от коронавируса и его последствий.

"Вечная память, Валерий Борисович", — подписала фото

Татьяна Кравченко.

Поклонники оставили множество комментариев с сожалением об утрате: "Очень люблю этого актёра и его роли!", "Это прям несчастье! Мой любимый актёр!", "Вечная память, жалко до слёз!", "Чудесный актер! Светлая память!", "Плакать охота любимый актер", "Вечная память светлому человеку и замечательному актеру!".

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