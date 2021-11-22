Редкое фото Софии Ротару с отцом всколыхнуло Сеть, как он выглядел: "Всегда в нашем сердце..."

В сети обнародовали архивное фото легендарной певицы Софии Ротару и её отца Михаила Ротару, которому бы сегодня исполнилось 103 года.

Как передает Politeka.net, София Ротару является легендарной артисткой. Как известно, у неё есть единственный сын - Руслан Евдокименко. Он известен как музыкальный продюсер. Также у него есть дети - Соня и Анатолий.

Так, на этот раз на фан-аккаунте певицы опубликовали новое фото. На архивном кадре София Ротару в молодости со своим отцом Михаилом Ротару. 22 ноября у него был День Рождения, и сейчас бы ему исполнилось 103 года. Однако, в 2004-ом году в возрасте 86 лет он умер от тяжелого заболевания.

"Сегодня, 22 Ноября, отцу нашей любимой Софии Михайловны Михаилу Фёдоровичу Ротару исполнилось бы 103 Года.



Всегда В Нашем Сердце!❤️

Любим и Помним!", — написали на фан-аккаунте Софии Ротару.

Поклонники певицы оставили множество комментариев под фото: "Светлая и Вечная память Михаилу Фёдоровичу!", "Светлая память", "Светлая память!".

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