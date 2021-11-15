Украинская певица София Ротару, несмотря на тревожные известия о серьезном заболевании, выступит на российском новогоднем "огоньке". Афишу с именем артистки опубликовали в Сети.
Так, 74-летняя Ротару примет участие в масштабной новогодней ТВ-съемке, которой в России хотят отпраздновать еще и 50-летие телефестиваля "Песня года". Об этом говорится в анонсе на официальной страничке проекта в Инстаграм, передает Politeka.net.
"В концерте примут участие популярные молодые звезды и мэтры эстрады, Народные артисты, самые яркие и любимые исполнители", - отмечено в сообщении.
Помимо Ротару, на фестивеле споют Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Валерий Леонтьев, Ани Лорак, Лолита, Олег Газманов и другие.
Последний раз до этого Ротару выступала в России на открытии музыкального конкурса "Новая волна 2021" в Сочи, которыя состоялся в августе. Тогда певица поразила всех моложавым видом в перламутровом платье.
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Поклонники Ротару встретили новость с воодушевлением:
"Любимая София Михайловна 😍👏 С нетерпением ждём ❤️🙌"
"Ждём непревзойдённую Софию Михайловну Ротару!❤️"
"О, боги... новых ведущих неужели нельзя найти? Тошниловка - Кудрявцева"
"Пир во время чумы. Ковид кругом"
Тем временем, в Сети обсуждают возможное серьезное заболевание Ротару. В частности, пользователи заметили, что у артистки неестественно трясется голова на церемонии вручения наград "Национальная легенда Украины", состоявшейся на днях. Неделей ранее на других кадрах, с частного концерта в Берлине, у нее заметили тремор руки. Многие предположили, что, возможно, у Ротару прогрессирует болезнь Паркинсона.
Напомним, родная сестра Ротару, у которой подозревали онкологию, рассказала правду о состоянии певиц ы: "Господи, люди..."
А еще Politeka писала, появление Ротару на российском фестивале наделало шума: "Не побоялась приехать?"
Также Politeka сообщала, что новые кадры с Софией Ротару напугали фанатов, подозревают болезнь: "Еле ходит и руки трясутся давно"