Украинская певица София Ротару, несмотря на тревожные известия о серьезном заболевании, выступит на российском новогоднем "огоньке". Афишу с именем артистки опубликовали в Сети.

Так, 74-летняя Ротару примет участие в масштабной новогодней ТВ-съемке, которой в России хотят отпраздновать еще и 50-летие телефестиваля "Песня года". Об этом говорится в анонсе на официальной страничке проекта в Инстаграм, передает Politeka.net.

"В концерте примут участие популярные молодые звезды и мэтры эстрады, Народные артисты, самые яркие и любимые исполнители", - отмечено в сообщении.

Помимо Ротару, на фестивеле споют Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Валерий Леонтьев, Ани Лорак, Лолита, Олег Газманов и другие.

Последний раз до этого Ротару выступала в России на открытии музыкального конкурса "Новая волна 2021" в Сочи, которыя состоялся в августе. Тогда певица поразила всех моложавым видом в перламутровом платье.

Поклонники Ротару встретили новость с воодушевлением:

"Любимая София Михайловна 😍👏 С нетерпением ждём ❤️🙌"

"Ждём непревзойдённую Софию Михайловну Ротару!❤️"

"О, боги... новых ведущих неужели нельзя найти? Тошниловка - Кудрявцева"

"Пир во время чумы. Ковид кругом"

Тем временем, в Сети обсуждают возможное серьезное заболевание Ротару. В частности, пользователи заметили, что у артистки неестественно трясется голова на церемонии вручения наград "Национальная легенда Украины", состоявшейся на днях. Неделей ранее на других кадрах, с частного концерта в Берлине, у нее заметили тремор руки. Многие предположили, что, возможно, у Ротару прогрессирует болезнь Паркинсона.

Напомним, родная сестра Ротару, у которой подозревали онкологию, рассказала правду о состоянии певиц ы: "Господи, люди..."

А еще Politeka писала, появление Ротару на российском фестивале наделало шума: "Не побоялась приехать?"

Также Politeka сообщала, что новые кадры с Софией Ротару напугали фанатов, подозревают болезнь: "Еле ходит и руки трясутся давно"