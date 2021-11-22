Актриса и юмористка из "Квартал 95", Елена Кравец, показала, как готовится к новому году, появившись в наряде с сияющими стразами - в это время ее снимали.
Популярная украинская юмористка всегда отличалась отменным чувством стиля, пишет Politeka.net.
Звезда умеет подчеркнуть достоинства своей фигуры, выбирая самые интересные наряды. В частности, на новый год артистка старается выглядеть стильно и, конечно же, празднично. Для Елены Кравец, как и для многих людей, это особенный день и повод загадать желание.
В одном из интервью юмористка рассказала, что у них в семье есть традиция писать записки с желаниями, а через год открывать их. В частности, двое младших детей Кравец были тоже загаданы, и желаемое сбылось.
В новом сторис артистка показала, как готовится к новому году. Елена Кравец поучаствовала в соответствующей фотосъемке, приковав к себе взгляды. Елена Кравец позировала в черном костюме с сияющими стразами, а в это время ее снимали.
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"Немножко... скоро", - написала Елена Кравец, намекая на предстоящий праздник.
Отметим, Елена Кравец прошлый новый год отметила в тихой семейной обстановке. А благодаря свободному времени она даже смогла самостоятельно украсить дом и елку к праздникам.
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