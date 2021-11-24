В сети опубликовали яркие кадры со съемок нового клипа Дана Балана, на которых артист позирует в компании соблазнительной брюнетки.

Как сообщает Politeka.net, на фан-странице в Instagram, посвященной молдавскому исполнителю Дану Балану, опубликовали яркие фотографии, на которых его можно увидеть в компании длинноволосой соблазнительной брюнетки, а также других актеров.

Оказалось, что снимки были сделаны на съемках нового клипа Дана "Любовь, как в песнях". А на кадрах Балан позирует с девушкой, которая сыграла в роль возлюбленной певца. Также на фото есть еще одна пара – это пожилые актеры, которые сыграли роль главных героев в старости.

Поклонники тут же принялись обсуждать новые фото Дана Балана с девушкой: "Очень классный клип, молодец, талантище", "Красивые", "Супер, удачи вам", "Какие вы все красивые. Спасибо Дан за этот прекрасный мир музыки, природы, исполнение. Это просто чудо, хочется слушать бесконечно", "Поздравляю вас с новыми песнями и клипами", "Клип огонь", "Рада за Дана, за всю команду, за нас – его поклонников. Поздравления всем".

Напомним, Дан Балан, впервые выйдя на связь за долгое время, удивил "постаревшим" видом: "Дождались папочку".

Как сообщала Politeka, Повзрослевшего Дана Балана сравнили с тем, каким он был в разгар "романа" с Кароль: "Погас внутренний огонь".

Также Politeka писала, что Фанаты разгадали "подсказки" Тины Кароль, в каких она сейчас отношениях с Даном Баланом: "Вот и вернулись красные губы".