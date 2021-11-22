Начинающая певица и модель Соня Евдокименко, внучка Национальной легенды Украины Софии Ротару, показала необычный образ на прогулке по Нью-Йорку, США, поделившись фото в Инстаграм.
Как пишет Politeka.net, Соня Евдокименко является популярной блогеркой и пошла по стопам легендарной бабушки, пробуя себя в шоу-бизнесе. Звезда учится и живет в Нью-Йорке, откуда часто публикует фото в своем блоге в Инстаграм.
На новом фото Соня была в шубке и штанах. Под шубкой можно увидеть интересную кофточку с застежкой. Наряд эффектно подчеркнул формы Евдокименко. Как можно увидеть, блогерка снова вышла на прогулку по улицам Нью-Йорка.
"Единственная", - написала под фото мама Сони Светлана Евдокименко.
Редкое фото Софии Ротару с отцом всколыхнуло Сеть, как он выглядел: "Всегда в нашем сердце..."
63-летняя Мадонна, увлекшись пластикой, перестает быть похожей на себя: "Выглядишь, как пластиковая кукла"
"Холостяк" Макацария засветился в компании мировой знаменитости, сделав признание: "Люблю тебя..."
Родители травмированного участника "Танців з зірками" Логая поразили заявлением перед полуфиналом шоу: "Сынок, ты..."
Оборвалась жизнь российского актера, звезды сериала «Воронины»: «Прекрасный человек, талантливый артист...»
"Скучаю", - ответила лаконично дочь.
Фанаты поставили более 700 лайков и написали комментарии:
"Красавица", "Нереальная", "Лучшая", "Боже, какой стиль", "Вау, красавица".
Напомним, родственница Софии Ротару в провокационном наряде впечатлила видом в Нью-Йорке
А еще Politeka сообщала, что внучка Национальной легенды Украины Софии Ротару в стильном костюме изумила видом на прогулке по Нью-Йорку
Также Politeka писала, что внучка Ротару в чересчур открытой кофточке прогулялась по районам Нью-Йорка