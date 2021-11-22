Начинающая певица и модель Соня Евдокименко, внучка Национальной легенды Украины Софии Ротару, показала необычный образ на прогулке по Нью-Йорку, США, поделившись фото в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Соня Евдокименко является популярной блогеркой и пошла по стопам легендарной бабушки, пробуя себя в шоу-бизнесе. Звезда учится и живет в Нью-Йорке, откуда часто публикует фото в своем блоге в Инстаграм.

На новом фото Соня была в шубке и штанах. Под шубкой можно увидеть интересную кофточку с застежкой. Наряд эффектно подчеркнул формы Евдокименко. Как можно увидеть, блогерка снова вышла на прогулку по улицам Нью-Йорка.

"Единственная", - написала под фото мама Сони Светлана Евдокименко.

"Скучаю", - ответила лаконично дочь.

Фанаты поставили более 700 лайков и написали комментарии:

"Красавица", "Нереальная", "Лучшая", "Боже, какой стиль", "Вау, красавица".

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