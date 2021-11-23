Жена известного радиоведущего и главного героя 9-го сезона проекта "Холостяк" Никиты Добрынина Даша Квиткова порадовала новым семейным снимком.

Как передает Politeka.net, Даша Квиткова является известным блогером на просторах сети Инстаграм. Она прославилась благодаря своему участию в проекте "Холостяк", после которого поженилась с его главным героем Никитой Добрыниным. Недавно у пары родился сын - Лев.

В новом посте Даша поделилась фотографией, на которой запечатлена с мужем и сыном.

«Так выглядят самые богатые люди в мире. И я не о материальном», - написала она.

Фолловеры Квитковой обрадовались новому фото, отметив, что она в последнее время не показывала фото семьи в полном составе.

«Ммм❤ вы семьей дома. А то мы уже переживать начали», «Сегодня день сына 😍 берегите семью и будьте счастливы 😍 а малышу здоровья», «Радуюсь за вас 💕 вы волшебная семья», «Это такой кайф😍🔥 Абсолютно согласна, семья - самое дорогое и ценное в жизни… Берегите друг друга», - пишут в комментариях.

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