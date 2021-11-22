Звезда Ли Ю-ми, которая сыграла роль игрока 240 в сериале "Игра кальмара", показала, как занимаются ее прической, опубликовав фото и видео в Инстаграм.
Как пишет Politeka.net, 27-летняя актриса Ли Ю-ми проснулась популярной на весь мир после премьеры сериала "Игра в Кальмара" от Netflix. За 11 лет карьеры знаменитость успела сняться в десятках разных картинах. Но настоящую популярность ей принесла роль Чи Ен, которая была 240-м игроком в сериале. "Игру в кальмара" уже успели признать самым успешным проектом Netflix за всю историю. За Ли Ю-ми теперь следят миллионы фанатов в Инстаграм, где актриса показывает много интересного.
На новом фото актриса была под пледом. Стилисты в этот момент работали с волосами звезды. На последнем видео Ли Ю-ми показала, как трясется во время работы.
Фанаты поставили сотни тысяч лайков и написали комментарии:
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