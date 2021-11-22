Известная певица Надежда Мейхер впечатлила поклонников живым исполнением украинской песни под музыку оркестра.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская Надежда Мейхер, которая начинала карьеру в группе "ВИА Гра" часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась в сети необычным видео, на котором показала, как она исполняет на сцене украинскую народную песню.

Как видно, выступать Надежда вышла в роскошном красном наряде в черными кружевными перчатками. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и сосредоточенный вид. Она стоит на сцене и чувственно исполняет песню про скрипача, вкладывая в нее всю свою душу, пронимает аж до мурашек.

В подписи к публикации Мейхер написала: "Любовь к украинским народным песням я привила себе ещё в детстве. Слушая маму, которая частенько в нашем городе Волочиск выступала в местном Доме Культуры, где и я позже начала заниматься народными танцами. Украинская Песня, как и украинский язык отличается от других языков особой чувственностью и нежностью".

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