Популярная певица и Народная артистка Украины Тина Кароль, которая недавно выпустила альбом "Двойной рай", разозлила публике в наряде за тысячи долларов.

Тина Кароль является популярной артисткой. Она начала свою карьеру еще в подростковом возрасте, когда участвовала на множестве вокальных конкурсов и побеждала на них. Теперь она является Народной артисткой Украины. Как передает Politeka.net, недавно Тина Кароль выпустила альбом "Другой рай".

Так, на одном из фан-аккаунтов певицы опубликовали новое фото. На коллаже показали платье Тины Кароль синего цвета, в котором она сидит в кафе. Оказалось, что этот наряд стоит более двух тысяч долларов.

"Дэвид Кома

Фиолетовое платье с запахом с кристаллами

$ 2 012", — сообщают на фан-аккаунте Тины Кароль.

Пользователи сети оставили несколько комментариев, где высказали своё негодование: "Это та, которая рассказывает, что не понимает смысла в таких дорогих вещах. Врёт всё! На камеру одно говорит, а в жизни по-другому делает", "Этот парик...".

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