Известная певица Тина Кароль, которая стала самостоятельно и активно вести социальные сети, недавно устроила модную съемку в теплой пижаме и удобной обуви.
Тина Кароль является рекламным представителем многих брендов – украшений, косметики, предметов декора для дома. Причем сама артистка все чаще разрабатывает что-то с дизайнерами, чтобы напомнить о себе.
В этот раз причиной для необычной фотосессии в теплом костюме с короткими шортами и топом стала обувь.
«Продолжение линейки обуви - утепленные кроссовки для зимы, созданные в оригинальном дизайне, будут комфортным решением для тебя, живущей в насыщенном ритме города. Как уникальная пряность, как красивый акцент в твоем образе» - подметила Кароль об обуви, которую назвала своим именем.
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Поклонники оценили, обращая внимание и на фигуру артистки, причем не всем понравился ее вид:
«Я влюбилась в них😍 Тина вы как всегда прекрасна 🔥; Красота😍; красивая какая 🔥; Какая красивая😻😻😻❤️ Люблю, моя своя💜; Женщина бунтует; Это бомба🔥; Как не терпится увидеть все🔥🔥; а сейчас шмотками; Тина уже не та, теперь на тело смотрим».
Ранее в социальной сети Инстаграм исполнительница показала модный и простой лук одновременно. Причем позировала Тина в вышиванке, но не стала подмечать, по какому случаю. интригующий образ привлек внимание довольно быстро.
Напомним, что Тина Кароль в тесном кожаном костюме показала новую себя.
Ранее Politeka писала, что Кароль покрасовалась перед зеркалом в лосинах и вышиванке: кадры.
A еще Politeka сообщала, что Тина Кароль в платье-пиджаке удивила новым образом: "Девушка, вы шикарны".