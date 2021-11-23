Известная блогерша и победительница 9-го сезона проекта "Холостяк" с Никитой Добрыниным Даша Квиткова показала, как оплачивает штрафы за вождение по ночам.

Популярная блогерша Даша Квиткова давно ведет свой Инстаграм, а после проекта «Холостяк», она стала часто устраивать разные фотосессии и рассказывать о жизни. Сейчас большинство историй Даши посвящено ее ребенку, но не забывает она также удивлять личными моментами.

В этот раз Даша показала поздно вечером, как занималась разбором вещей дома и заодно оплачивала штрафы за вождение мужа Никиты Добрынина.

«Когда муж за рулем, а штрафы оплачиваешь ты» - коротко написала девушка.

Она также прикрепила скриншот с проведенной оплатой и показала сумму, которую пришлось заплатить – заблокированы две суммы по 1117 грн, то есть сумма составила 2234 грн.

Ранее мы писали, Квиткова ходит в салон красоты, но не делает уколов или увеличение губ, она ходит лишь на покраску бровей и волос, чтобы освежить оттенок. Причем уже не раз она говорила, что также ранее не делала серьезных процедур с лицом и ничего в себе не меняла.

На фото видно, как над Квитковой трудятся девушки мастера и как приводят ее локоны и брови в порядок.

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