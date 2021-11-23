Певица Элина Мбани, которая является частью "поющего квартета" в "Женском квартале", показала, как решила изменить свою внешность, поделившись фото в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Элина Мбани была участницей талант-шоу, после чего ее позвали несколько лет назад выступать в "Женском квартале". Артистка вместе с Верой Кекелией и другими певцами стала "Поющим квартетом". Не забывает Элина Мбани и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Элина появилась в белье. Как можно заметить, Мбани покрасила волосы в белый цвет. До этого певица была брюнеткой - в своем натуральном цвете волос. Звезда также отметила, что сейчас находится в столице Украине - Киеве.

Фанаты, включая дочь Елены Кравец Марию, поставили почти 200 лайков и написали комментарии:

"Какая красивая", "Топ", "Холодный", "Это такой классный парик?", "Супер", "вау, какая красавица".

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