Известный украинский актер и участник шоу "Танці з зірками" Алексей Суровцев рассказал о болезненной утрате близкого человека.

Как передает Politeka.net, Алексей Суровцев является популярным украинским актером и спортсменом. Он прославился благодаря своей игре в сериале "След" и участию в шоу "Танці з зірками". Также Алексей Суровцев является трехкратным чемпионом Украины по стриптизу.

Так, на этот раз артист опубликовал новые фото на своей странице в Инстаграм. Как известно, что год назад после 25 лет борьбы с тяжелой болезнью Паркинсона из жизни ушел отец Алексея Суровцева. Он показал архивное фото отца и себя в молодости, где артист совсем маленький. И также опубликовал фото, где они с отцом позируют на камеру.

"Ровно год, как тебя не стало, но все так же болит, при каждом воспоминании о тебе. Спасибо за детство, спасибо за воспитание, советы и поддержку. Люблю и скучаю за тобой. Ты в сердце и памяти, ОТЕЦ.

Мы были похожи с тобой не только внешне, но и характерами", — поделился Алексей Суровцев.

Поклонники артиста оставили ему множество комментариев с сочувствием: "Царство небесное. Красивый у тебя батька был", "Царствие небесное. Это очень страшно и тяжело терять родных", "Вы очень похожи", "Очень похож на отца".

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