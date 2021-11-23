Две экс-звезды тревел-передачи "Орел и Решка" телеведущая Алина Астровская и музыкант Антон Лаврентьев на днях рассказали о скором пополнении в семье, а в новом посте ведущая решила ответить на комментарии.

Астровская и Лаврентьев скрывали свои отношения, но позже публично признались друг другу в любви и в 2021-ом году поженились, сообщает Politeka.net. А на днях пара рассказала, что ждет ребенка.

Пользователи сети позитивно отреагировали на новость и поздравили супругов, но были и те, кто критиковал их. В новом посте Алина Астровская решила дать ответ критикам.

"«Счастье любит тишину». Я согласна с этим выражением только в одном, когда люди друг друга любят и понимают: им незачем повышать голос... А вот «прятать» что-либо мне незачем, я честна в своих состояниях и проявлениях! И уже лет пять свободна от страхов касаемо общественного влияния на меня!", - написала ведущая.

В посте Алина Астровская решилась высказать, все, что думает, ведь она считает - счастье скрыть невозможно, а противоположное - можно списать на внутренние страхи, и такие люди тревожные невротики, социофобы, неуверенные в себе и так далее.

Ранее звезда скрывала информацию о предыдущих отношениях, но это не спасло от расставания.

"Мне жаль тех, кого неудержимо бомбит от неприятия чужой позиции на этот счет, ведь кто-то нарушает их «правила» и шутит с их страхами 👀", - написала ведущая.

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