Известная украинская певица Таисия Повалий, которая в 2013-ом году переехала в Россию, показала себя в объятиях своего единственного сына Дениса.

Как передает Politeka.net, Таисия Повалий является известной украинской певицей. Как известно, в 2013-ом году певица уехала из Украины в Россию, чтобы там строить карьеру. Также у неё есть единственный сын - Денис Повалий.

Так, на этот раз артистка опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Таисия Повалий в шикарном черном платье позирует на фото в объятиях своего единственного сына - Дениса.

Сейчас Таисия Повалий и её сын выступают на российской программе "Две звезды", где выступают популярные артисты и их дети.

Напомним, в программе "Позаочі" Денис Повалий рассказал, какой была его мама, когда он был еще маленьким.

"В моем детстве она была более строгая и по-взрослому со мной общалась. Не было веселой класснючей Таи. Мама была красивая, немножко холодная. Потом чуть-чуть изменилась с возрастом", – поделился сын певицы.

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