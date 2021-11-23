Певица Тина Кароль показала подросшего сына Вениамина, которому исполнилось 13 лет 18 ноября.

Как пишет Politeka.net, Тина Кароль стала успешной отечественной певицей. В 2008 году звезда вышла замуж за своего продюсера Евгения Огира. Уже 18 ноября того же года Кароль родила сына, которого назвала Вениамином. Уже через три недели после родов Тина вернулась на сцену. 28 апреля 2013 года Евгений умер от рака желудка, а 2015 года в годовщину смерти звезда выпустила синг "Спасибо". Тина продолжает творить и сейчас, а также ведет страничку в Инстаграм. Но у звезды настолько много фанатов, что они сами создают фан-странички, где публикуют фото и видео с Тиной.

Так, на одной из таких страничек появилось фото, где Кароль была с сыном Вениамином, который недавно отпраздновал 13-летие. Тина сделала селфи, показав сына в вышиванке.

"Всем привет,любимые. Как настроение? Хорошей недели", - написано было под фото.

Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:

"Вылитый папа", "Люблю", "Какой же сын похожий на отца", "Красивенькие", "Папина копия с магией мамы", "Счастья и удачи, пусть хранит Господь, Вас".

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