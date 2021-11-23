Победительница третьего сезона вокального шоу "Х-Фактор" Аида Николайчук (AIDA) рассказала о беде, которая произошла дома с ее любимой мамой.

Украинская певица Аида Николайчук, которая теперь известна под именем AIDA родилась в Одессе в простой семье, передает Politeka.net. Мать будущей артистки, Ирина Леонидовна, работала портнихой, а отец, Юрий Евгеньевич - специалистом по компьютерной технике.

Родители звезды шоу расстались, когда ей было всего 10 лет, после чего мать Аиды снова вышла замуж и у нее появилась младшая сестра.

После победы на проекте "Х-Фактор" Аида Николайчук сделала перерыв в карьере из-за проблем в личной жизни, но в 2019 году она заявила о возвращении на сцену.

Сейчас артистка ездит по украинским города, записывает песни и снимает клипы, но также не забывает о своих близких.

В новом стори Инстаграм звезда "Х-Фактора" рассказала о беде, произошедшей с ее мамой.

"Сегодня много дел, а еще моя мама вчера упала и сломала шейку бедра. Теперь ее ждет операция. А меня дорога в Одессу. Но все будет хорошо! На другое я не согласна", - написала Аида Николайчук, намереваясь приехать в родной город, чтобы, вероятно, помочь матери.

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