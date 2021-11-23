Европа готовится к "Евровидению", которое должно состоятся в будущем году, украинцы обсуждают возможных претендентов на участие в конкурсе - раскрыто кто выявил желание.

В 2021 году состоялся песенный конкурс "Евровидение", на котором пятое место заняла украинская группа "Go_A", пишет Politeka.net. Это весьма неплохой результат, поэтому коллектив стал еще больше любим публикой.

Сейчас же Украина готовится к Национальному отбору на конкурс. Некоторые звезды уже высказали свое желание принять участие в Нацотборе. В официальной группе "Евровидения" назвали возможных претендентов: WELLBOY, ZELENOOKA, ROXOLANA, Michael Soul.

"Кого вы видите участником отборочного тура или представителем Украины на Евровидении-2022?", - говорится в посте.

За три часа пост собрал более 1500 лайков и много комментариев. Мнения насчет возможных участников разделились:

"Всех 😍 Велбоя и ZELENOOKA в первую очередь. О кстати, а Майкл Соул это не из белорусского отбора парень?", "100% не Велбоя. ZELENOOKA больше - менее нравится, других не слушала", "С этими представителями у нас нет шансов на высокие места", "Не гоните с тем Велбоем, уже от нас Гринджолы ездили", "Буду ждать на Евровидении Wellboy и Roxolana. 🔥", "Только не Wellboy".

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