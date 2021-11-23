Слава группы Go_A и ее вокалистки Кати Павленко взлетела до небес после триумфа на Евровидении - теперь певице пророчат место звездного тренера на "Голосі країни".
В Сети появилось фото, на котором 33-летняя Павленко позирует в судейском кресле єтого шоу, передает Politeka.net.
"Хотели бы увидеть Екатерину Павленко наставником нового сезона шоу «Голос країни»?", - говорится в одном из постов на страничке Eurovision.ua в Инстаграм.
Пользователи кинулись отвечать. Стоит отметить, мнения разделились: одни поклонники Кати мечтают увидеть ее в роли тренера на "Голосі країни", другие полагают, что несмотря на все ее заслуги, певице есть еще куда "расти".
"есть более опытные судьи, она хорошая девочка, я не против нее, как певицы,
но хочется судейства с большим опытом"
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"Да. Она проявила себя не только как хорошая певица, но и мудрая женщина"
"Серйозно???"
"Нет, я больше хочу новых песен и концертов😍"
"Она еще не доросла до тренерства"
"На это интересно было бы посмотреть. Она бы привнесла что-то новое"
"Я хотел бы увидеть Катю, но мне все равно этого не хватит, потому что не будет Тины Кароль. Никто не заменит ее в этой программе... Есть только одна королева и это Тина Кароль"
Отметим, Катя Павленко попала в группу Go_A в 2012 году через полгода после ее создания. Сначала выступала в качестве бэк-вокалистки, а впоследствии стала солисткой.
22 февраля 2020 года вместе с Go_A победила в Национальном отборе на песенный конкурс «Евровидение-2020» с песней «Соловей». Из-за пандемии конкурс был отменен, однако Go_А представила Украину в следующем году на «Евровидении-2021» с песней SHUM. Группа заняла 5-е место (по итогам зрительского голосования — 2-е место).
В июне 2021 года Павленко вошла в топ-100 самых влиятельных женщин Украины по версии журнала «Фокус», где заняла 10-е место.
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