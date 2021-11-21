Известная украинская исполнительница Руслана Лыжичко, которая стала победительницей Евровидения, вышла на Майдан Независимости в Киеве и напомнила о начале Революції Гідності.

Как пишет Politeka.net, 48-летняя украинская певица Руслана Лыжичко, которая победила на Евровидении в 2004 году с песней "Дикі танці", на своей странице в Instagram опубликовала видео с Майдана Независимости.

Певица накинула на плечи украинский флаг и спустилась от Монумента Независимости.

Руслана напомнила, что именно 21 ноября восемь лет назад на главной площади Киева начался Майдан, который вошел в историю под названием Революція Гідності.

"21 ноября 8 лет назад начался Майдан. Впоследствии мы назвали это событие Революцією Гідності.

Я горжусь этим событием.

Я горжусь своей страной.

Я горжусь нами, украинцами!

Слава Украине!🇺🇦"- написала Руслана в описании к видео.

"Героям слава! 🇺🇦", "Героям Слава 💙💛 ", " Героям слава !", "Героям слава!!! Мы гордимся тем, что вы были рупором этого события, голосом майдана 🙌🙌🙌 и гордимся нашим прекрасным, свободным, народом 🙌🙌🙌 Украина в сердце и в душе навсегда🙌🙌🙌🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦", "Руслана, я восхищаюсь вами. Вы достойный представитель нашего государства", - написали украинцы.

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