Известная украинская исполнительница Руслана Лыжичко, которая стала победительницей Евровидения, вышла на Майдан Независимости в Киеве и напомнила о начале Революції Гідності.
Как пишет Politeka.net, 48-летняя украинская певица Руслана Лыжичко, которая победила на Евровидении в 2004 году с песней "Дикі танці", на своей странице в Instagram опубликовала видео с Майдана Независимости.
Певица накинула на плечи украинский флаг и спустилась от Монумента Независимости.
Руслана напомнила, что именно 21 ноября восемь лет назад на главной площади Киева начался Майдан, который вошел в историю под названием Революція Гідності.
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"21 ноября 8 лет назад начался Майдан. Впоследствии мы назвали это событие Революцією Гідності.
Я горжусь этим событием.
Я горжусь своей страной.
Я горжусь нами, украинцами!
Слава Украине!🇺🇦"- написала Руслана в описании к видео.
"Героям слава! 🇺🇦", "Героям Слава 💙💛 ", " Героям слава !", "Героям слава!!! Мы гордимся тем, что вы были рупором этого события, голосом майдана 🙌🙌🙌 и гордимся нашим прекрасным, свободным, народом 🙌🙌🙌 Украина в сердце и в душе навсегда🙌🙌🙌🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦", "Руслана, я восхищаюсь вами. Вы достойный представитель нашего государства", - написали украинцы.
Ранее Politeka писала, что Руслана разозлила своим поведением на "Україна має талант" рядом с Мишиной и Притулой: "Она себя в зеркало видела?".
Напомним, что судья "Україна має талант" Притула публично пошутил над Русланой: "Давайте договоримся сразу...".
A еще Politeka сообщала, что 48-летняя Руслана в кожаном костюме произвела фурор во Львове: "Это даже не разгон...".