Співачка Руслана Лижичко, переможниця Євробачення, показала, як пройшли зйомки "Україна має талант", де вона стала четвертою суддею.

Як пише Politeka.net, Руслана стала дуже відомою, приголомшивши виступом з "Дикими танцями" на Євробаченні. Лижичко продовжує творити і знімається в різних шоу, а зараз співачка прийняла пропозицію стати четвертою суддею шоу "Україна має талант". На своїй сторінці Лижичко показала, як пройшов випуск.

На нових фото Руслана була в топіку і шортиках. Зірка позувала за столом суддів, тримаючи в руках листочок з малюнком. На іншому фото Лижичко вже була з Притулою, Мішиною та Євгеном Котом.

"У новому сезоні" Україна має талант " я стала запрошеною четвертою суддею проекту в одному з випусків!

Я щиро радію поверненню цього легендарного шоу на СТБ, а особливо мені імпонує ідея приурочити його відродження до тридцятих роковин Незалежності України. Тому я без вагань прийняла цю пропозицію.

У новому сезоні ми побачимо абсолютно нові, унікальні таланти. Виступи учасників виходять на новий крутіший рівень. Вони розширюють саме поняття слова" талант " і показують приголомшливі надздібності свого тіла.

"Україна має талант" - це як онлайн карта талантів нашої країни. Правда! На цьому шоу можна побачити реальних нас, українців: талановитих, яскравих і драйвових.

Я вибирала таланти не очима або вухами, я вибирала виключно серцем!

Прем'єра нового сезону "Україна має талант" вже завтра, 23 жовтня, о 19:00 на телеканалі СТБ!",- написала Руслана.

Фанати поставили десятки лайків і написали коментар:

"І це чудово. Вибирати серцем, це найкраще рішення".

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