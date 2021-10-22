Співачка Руслана Лижичко, переможниця Євробачення, показала, як пройшли зйомки "Україна має талант", де вона стала четвертою суддею.
Як пише Politeka.net, Руслана стала дуже відомою, приголомшивши виступом з "Дикими танцями" на Євробаченні. Лижичко продовжує творити і знімається в різних шоу, а зараз співачка прийняла пропозицію стати четвертою суддею шоу "Україна має талант". На своїй сторінці Лижичко показала, як пройшов випуск.
На нових фото Руслана була в топіку і шортиках. Зірка позувала за столом суддів, тримаючи в руках листочок з малюнком. На іншому фото Лижичко вже була з Притулою, Мішиною та Євгеном Котом.
"У новому сезоні" Україна має талант " я стала запрошеною четвертою суддею проекту в одному з випусків!
Екс-хатня робітниця Пугачової розповіла невідомі подробиці про її дітей і шлюб з Галкіним: "Страшно спілкуватися"
Зірка "Дизель шоу" Писаренко помчав до Росії, здивувавши кадрами: "Банда увірвалася в Рязань"
Екс-дружина Позитива з "Время и Стекло" в маленькому купальнику побешкетувала під душем: "Вічно сяюча Венера"
Українці ополчилися проти "Україна має талант" через Притулу: "Господи, знову..."
Останні хвилини життя нардепа Полякова потрапили на відео: що розкрили кадри
Я щиро радію поверненню цього легендарного шоу на СТБ, а особливо мені імпонує ідея приурочити його відродження до тридцятих роковин Незалежності України. Тому я без вагань прийняла цю пропозицію.
У новому сезоні ми побачимо абсолютно нові, унікальні таланти. Виступи учасників виходять на новий крутіший рівень. Вони розширюють саме поняття слова" талант " і показують приголомшливі надздібності свого тіла.
"Україна має талант" - це як онлайн карта талантів нашої країни. Правда! На цьому шоу можна побачити реальних нас, українців: талановитих, яскравих і драйвових.
Я вибирала таланти не очима або вухами, я вибирала виключно серцем!
Прем'єра нового сезону "Україна має талант" вже завтра, 23 жовтня, о 19:00 на телеканалі СТБ!",- написала Руслана.
Фанати поставили десятки лайків і написали коментар:
"І це чудово. Вибирати серцем, це найкраще рішення".
Нагадаємо, Руслана на "Україна має талант" в короткому топі вразила розмірами своїх м'язів
А ще Politeka писала, що 48-річна Руслана на "Маскарад 2" несподівано натякнула на вагітність
Також Politeka повідомляла, що переможниці "Євробачення" Руслана і Джамала засвітилися разом, рідкісне фото