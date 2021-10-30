48-річна співачка Руслана Лижичко, яка перемогла на шоу "Євробачення", а також учасниця шоу "Маскарад", показала, як виступила у Львові, поділившись фотографіями в соціальній мережі Instagram.
Як пише Politeka.net, Руслана Лижичко є успішною співачкою, яка перемогла на Євробаченні. Зірка прославилася завдяки "Диким танцям", якими радує українців донині. Не забуває Руслана і про Instagram, де ділиться багатьом цікавим.
На нових фото Лижичко показала, як виступила у Львові.
"Я була рада бути в цей день у рідному Львові.
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Незважаючи на те, що сьогодні світ став, м'яко кажучи «з кордонами», у Львові все одно як і раніше дихається суперсвільно.
Це місто, яке я обожнюю і завжди буду любити. Це місто, яке дарує щось особливе", - написала Руслана.
"І користуючись нагодою, ІР, я хочу взяти тебе "на слабо".
На концерті все було круто, але я знаю, що це ще не повний потенціал балету Життя. Це навіть не розгін.
Ви тільки що відкрили цей потенціал. Ви тільки-тільки вкусили цей смак", - додала Руслана.
Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:
"Ви добре доповнюєте один одного. Пишаюся такими земляками як ви і дуже вас люблю (і вже багато років)".
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