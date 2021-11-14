Переможниця Євробачення Руслана Лижичко, яка нещодавно брала участь у шоу "Маскарад", показала, як проходили зйомки талант-проекту" Україна має талант", де вона стала четвертою суддею.

Як пише Politeka.net, Руслана Лижичко - це популярна українська виконавиця, яка прославила Україну на весь світ завдяки "Диким танцям", з якими перемогла на шоу Євробачення. Зірка продовжує зніматися в різних ТВ-проектах і постійно радує українців своїми виступами. Нещодавно Руслана була учасницею шоу "Маскарад", а тепер стала суддею проекту"Україна має талант".

"Давайте домовимося відразу-Руслану на сцену не випускати!". Сергій Притула. Але що якщо неймовірні таланти не дають всидіти на місці", - написала Руслана.

Фнатати подивилися сотні разів відео і написали коментарі:

"Із задоволенням дивлюся. Ось на даний момент вирішив переглянути "Голос країни" з самого початку. Яка ж ви профі", "Руслана просто вау", "Наш Ілюша за барабанами".

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