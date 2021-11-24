Известный хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Макс Чмерковский рассказал о своих чувствах и переживаниях, касательно проекта перед финалом.

Макс Чмерковский является известным хореографом и танцором, который нередко принимает участие в разных шоу. В Украине он прославился более 10 лет назад благодаря своему участию в проекте "Холостяк". После этого мужчина уехал в США, где участвовал в танцевальных проектах и одерживал победы.

На данный момент Макс Чмерковский заменил Григория Чапкиса в шоу "Танці з зірками", внимание к хореографу и танцору возросло. Он также дал интервью, в котором высказался о своей жизни.

«В этот раз я строгий, потому что уже финал практически. Я все еще помню эти раны, это переживание, когда ты и попадаешь, и не попадаешь в финал. Или когда в шаге от победы оказываешься и проигрываешь. Я вот тот, можно сказать, американский Дикусар, которой очень долго к этому шел.

Я знаю, что такое поражение целых 16 раз! Поэтому каждое мое слово паре направлено на то, чтобы они и приняли это и развивались» - рассказал Чмерковский, почему довольно строго начал оценивать пары перед окончанием сезона.

Ранее хореограф опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Макс Чмерковский сидит за столом и пьет кофе, показывая свою белоснежную улыбку.

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