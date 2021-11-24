Знаменитая 52-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес, что рассказала о своем желании снова когда-то выйти замуж, устроила переполох своим появлением на концерте в необычном образе.

Исполнительница заинтересовала поклонников рассказом о своем новом фильме, в котором снималась вместе с Малумой. А после того, как работа над проектом была завершена, она решила наконец-то выступить перед фанатами.

В этот раз для яркого появления Дженнифер выбрала модное платье со специальной накидкой, больше похожей на свадебную фату. Кремовое платье с фатином, аккуратные украшения и яркий макияж идеально гармонировали друг с другом.

Поскольку Дженнифер отступила от привычных дерзких образов с комбинезонами и юбками, фанаты были удивлены:

«И без блесток сияет; Вы, ребята, всегда для меня самые лучшие 🙌🏻; Ты лучший человек❤️; Потрясающе ❤; В разрезе!! Лол…; Идеально 😍; Это так классно! ❤️ аж слепит; Просто прекрасно! ❤️; Так красиво 😍; Совершенство!; Ух ты, главная во всех смыслах !!!! 💫💞Я все еще дрожу !!!! она была просто потрясающей😭».

Не так давно на красной дорожке Лопес сверкала в дизайнерском платье с вышивкой из драгоценных камней. Пышный низ, интересные вырезы на талии и боках в розовом платье, а также прическа с накладными локонами преобразили звезду.

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