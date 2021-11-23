Известная 52-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес, которая недавно дала громкий концерт после работы над фильмом, смогла впечатлить моложавым видом.

Исполнительница уже привыкла показывать и доказывать, что она способна на большее и возраст – это лишь условность, ведь она выглядит заметно моложе и может удивить яркими танцами в самом разном стиле.

Как видно на одном из недавних селфи Лопес, ей есть что показать, ведь кожа без морщин у 52-летней знаменитости часто вызывает зависть, а подтянутая фигура – удивления. Дженнифер не прячется от камер и хочет доказать, что умеет ухаживать за собой.

Также сама Лопес подметила, что она просто умеет добиваться целей:

" Я точно такой же человек, как и все остальные. У меня были взлеты и падения, я делала ошибки, и я действительно горжусь тем, к чему сейчас пришла в своей жизни и кем я являюсь как человек, как мама и как артистка ", – призналась Лопес.

И хотя Лопес уверяет, будто не использует никаких уколов красоты, некоторые фанаты в сети ей не верят.

«Даже самое большое расстояние в мире не может уменьшить любовь и привязанность, которые я испытываю к такой женщине; это что-то особенное, что не может быть объяснено; я просто чувствую всем своим сердцем, как она прекрасна; 💕🥰 в это сложно поверить, в ее красоту; Ангел Дженни; я завидую; естественность в моде» - пишут фанаты.

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