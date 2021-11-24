Даша Квиткова, которая является популярной отечественной блогерыней, победительница "Холостяка" с Никитой Добрыниным, за которого уже вышла замуж, показала необычный образ, поделившись в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова стала популярной после проекта "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Блогерыня после этого вышла замуж за звездного красавца и родила ему недавно сына. Не забывает Даша и об Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным.

На новом фото Квиткова показалась в роскошном легком платье, задрав ножку, сидя за роялем.

"Чтобы найти себя — нужно искать

Сейчас обрести дело для души можно в любом возрасте и финансовом положении, столько информации в интернете — всё в ваших руках, стоит только захотеть

Ни в коем случае нельзя думать, что если в 40 вы всё ещё меняете одну профессию за другой — с вами что-то не так. Нет.

Хуже всего — это понимать, что работа не приносит удовольствия, и при этом бояться отправиться на поиски себя.

Я считаю, что это дело длиною в жизнь. Мы меняемся, со временем появляются новые интересы и возможности. Можно 20 лет любить свою работу и гореть ею, а потом вдохновиться на что-то другое. Это нормально.

Я искренне восхищаюсь людьми, которые всегда открыты к новому и хотят развиваться.

Поверьте, когда найдёте то самое дело — вы это почувствуете", - написала Даша.

"Тебе очень подходят такие съемки, твоя нежность, женственность, легкость", "Вау, как с листвоки", "Гармония с собой", "Фото шикраное", "Какая женственность. Невероятная красотка", "Не зря Дашенька Вас узнала….красота неимоверная!!! Такой стиль и атмосфера".

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