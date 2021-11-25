Жена комика Юрия Ткача показала в соцсети, как их маленькая дочь Лиза отреагировала на музыкальный подарок от родителей.

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский комик из "Квартал 95" Юрий Ткач вместе с женой Викторией решили порадовать маленькую дочь Лизу. Заботливые родители преподнесли малышке музыкальный клавишный инструмент. Кадры того, как Лиза отреагировала на подарок жена Ткача выложила в своих Instagram-сторис.

А реакция девочки превзошла все ожидания. Лиза медленно зашла в комнату с музыкальным инструментом под присмотром заботливых родителей, которые снимали ее на телефоны. Девочка пришла в настоящий восторг от подарка, она сначала замерла, а потом приложила ладошки к лицу, не веря своим глазам. Похоже, это был действительно очень желанный подарок, так что Лиза тут же принялась его испытывать.

"В нашем доме поселился новый инструмент", "И сразу, не отходя от клавиш, на слух подбирает ноты", - подписала сторис Виктория Ткач.

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