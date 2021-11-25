Известная украинская певица Тина Кароль ответила на блиц-вопросы, и сделала выбор между Даном Баланом и Потапом, видео появилось в сети.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Тина Кароль, которая недавно представила новый альбом "Двойной рай", ответила на блиц вопросы за границей. Видео с ответами артистки опубликовали на фан-странице в Instagram.

Так, Тине задали ряд вопросов, предложив выбрать из двух вариантов один. Среди прочего был вопрос: "Дан Балан или Потап?". На это звезда кокетливо ответила "Дан Балан". В комментариях к ролику в соцсети началось бурно обсуждение ответов Кароль, особенно на последний вопрос о Балане.

"Когда это снимали?", "Недели 1,5 назад, когда Тина в Казахстане была", "Как это понимать?", "Всего лишь, что с Потапом они в соре и похоже навсегда", "Я верю в их связь. У них слишком много магии", "Как, по-моему, они вместе, это она так ляпнула, чтоб отстали от них", "А он тоже ляпнул 2 дня назад?", "Не пойму я ничего, то говорит расстались, то в интервью вместо Потапа Дана выбирает", "Поддержания интриги ради", "Они оба ляпнули, чтобы все отстали и не лезли с вопросами об их отношениях", - пишут в комментариях.

Напомним, Балан в обнимку с длинноволосой красоткой-брюнеткой нарушил покой фанаток: "Рада за Дана".

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