Популярная певица и Народная артистка Украины Тина Кароль, которая недавно выпустила альбом "Двойной рай", презентовала новую композицию, которая стала ег частью.

Украинская певица Тина Кароль продолжила традицию выпуска композиций в новом для себя формате. Так, в этот раз она выпустила новое музыкальное видео на песню "Поцелуй на фарт".

В коротком ролике, который снимался одним кадром, звезда снялась в черном облегающем платье с декольте. Mood Video уже собрало множество позитивных комментариев от поклонников творчества артистки.

В клипе Кароль соблазнительно позировала в черном платье, которое контрастировало с белым фоном без других элементов декора.

Пользователи оценили по-своему, не обошлось без комментариев про Дана:

«Огонь😍🔥; Очень красиво!❤️; волнительно и очень лично...эстетично и красиво...❤️; Очень эстетично и красиво; Телефонный разговор с Баланом?️🥰; Кто трубочку взял?! 👀; в сердечко 💔 готова смотреть вечно 😍🥺; это ответ на послание любить до седых волос...❤️👏; Ощущение,что подсматриваешь 🤭😉; а это точно для общего обозрения? 🙈».

Ранее на одном из фан-аккаунтов певицы опубликовали новое фото. На коллаже показали платье Тины Кароль синего цвета, в котором она сидит в кафе. Оказалось, что этот наряд стоит более двух тысяч долларов.

"Дэвид Кома. Фиолетовое платье с запахом с кристаллами $ 2 012", — сообщают на фан-аккаунте Тины Кароль.

Ранее сообщалось, Кароль покрасовалась перед зеркалом в лосинах и вышиванке, впечатлив фигурой: фото

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