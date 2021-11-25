Известная блогерша и участница шоу "Мастер Шеф" Даша Евтух заговорила об участии в романтическом реалити "Холостячка" после Мишиной и Огневич.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская блогерша из села Даша Евтух, которая недавно покинула шоу "Мастер Шеф-11", поделилась своими планами на будущие телепроекты. В интервью изданию "КП" девушка рассказала, что не против стать участницей "Холостячки".

Блогерша, которая собрала более 250 тысяч подписчиков в своем Instagram, долго скрывала от поклонников, что начала сниматься в "Мастер Шеф". Однако, придумывала контент "на ходу", без заготовок, и не отвечала на вопросы фолловеров о том, где находится.

"Своим подписчикам я не говорила вообще, где я, что делаю. Бывало, шутила и говорила, что пошла на "Холостячку". Я игнорировала вопрос "где ты находишься?", - призналась Даша.

Девушка, к слову, не исключает своего участия в этом реалити-шоу: "Я жду интересного предложения от каналов. А может быть, и следующей "Холостячкой" стану".

Отметим, что на днях в своем Instagram Евтух опубликовала пикантное фото, на котором появилась в весьма нескромном образе, чем вызвала шквал комментариев. На снимке девушка позирует в модных джинсах с цепочками и короткой белой блузе, которая подчеркнула упругое декольте. "Распаковка уже не та!", "Дашенька, вы супер красотка", "Просто пушка", "Очень красивая", "Красивая", "Дашка, ты огонь", "Вот это трансформация", "Какая красивая", "Огонь", - пишут в комментариях к фото.

Напомним, Участник "Мастер Шеф"-11 раскрыл причину своих неудач на шоу: "Вспоминайте об этом, когда...".

Как сообщала Politeka, Участники "Мастер Шеф" жестко отомстили сопернику за скупость: "До свидания!".

Также Politeka писала, что Вылет звезды TikTok из "Мастер Шеф" рассорил украинцев: "И так сильно задержалась".