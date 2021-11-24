Участник проекта "Танці з зірками" и звезда сериала "Моя улюблена Страшко" Артур Логай раскрыл, как выбирают партнеров на шоу.

Как передает Politeka.net, Артур Логай является известным украинским актером. Недавно стало известно, что он стал участником шоу "Танці з зірками", где успешно выступил уже 11 эфиров. Его напарницей по шоу стала танцовщица Анна Карелина.

Так, на этот раз участник "Танців з зірками" заговорил о закулисье проекта. Артур Логай часто общается со своими поклонниками и отвечает на их вопросы в социальных сетях. Он решил откровенно рассказать о том, как выбирают себе партнеров на проекте "Танці з зірками".

"Кастинг партнерш. Я на нем танцевал с четырьмя девочками, а потом выбирал из двух. У меня спросили, кто мне понравился. Ну а кого я выбрал вы сами все знаете. Я выбрал танцевать со звездой", — признался Артур Логай.

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