Приемная дочь Алексея Потапенко (Потапа) Наташа Горовая, которая ранее рассказывала о своем увлечении спортом и занятиях для похудения, решила также заняться танцами.

Довольно долгое время Наташа делится в Инстаграм разными моментами из своей жизни, причем не открывая слишком много лишнего. Поскольку многие обсуждают ее жизнь и жизнь ее мамы, девушка держится на расстоянии от демонстрации более личных кадров.

В этот раз Наташа порадовала коротким роликом в Стори. Девушка занялась танцами, словно будущая участница грядущего сезона шоу «Танці з зірками - 2022». Плавно двигаясь и показывая свои умения, девушка представила несколько танцевальных движений.

Позировала в танцевальном зале девушка в привычном и удобном костюме серого цвета, состоящего из лосин без принтов и топика. В подписи же девушка поблагодарила подругу за то, что решилась посетить занятие.

Напомним, Алексей Потапенко женился на Ирине Горовой в 99-м году. У Ирины была маленькая дочь Наташа, которую звезда родила в прошлых отношениях. Потап вырастил малышку и сохраняет теплые отношения по сей день, хоть и развелся с Ириной Горовой в 2014 году.

У пары за время брака также появился совместный сын Андрей, с которым Алексея можно увидеть довольно часто. Наташа выросла и ведет блог в социальной сети Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

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