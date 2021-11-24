Известную юмористку и актрису из популярного проекта "Дизель шоу" Викторию Булитко жестоко схватил за шею коллега по сцене.

Как передает Politeka.net, Виктория Булитко является известной украинской юмористкой. Также она известная как актриса "Дизель шоу". Девушка начинала свою карьеру в разных юмористических проектах. После этого она попала в команду КВН "Девчонки из Житомира", где выступала как поющая актриса.

Так, на этот раз на странице программы "Дизель шоу" опубликовали новое видео. На кадрах Виктория Булитко сидит за столом с Сергеем Писаренко, а на фоне со спокойным лицом перелистывает журнал женщина. В какой-то момент актер резко хватает Викторию Булитко за шею и начинает трясти.

"Ребята, я боюсь Серёжу! Я боюсь!", — выкрикивает Виктория Булитко.

"У нас на репетициях особая атмосфера", — написали на аккаунте "Дизель шоу".

Ранее сообщалось, актеры "Дизель шоу" Булитко в парике и Крутоголов на рыбалке заинтриговали украинцев: "Про слона особенно..."

Также, актеры "Дизель шоу" впечатлили чудесами дикции, читая скороговорки: "Йой, как интересно, хотя не понятно"

Politeka рассказывала, звезды "Дизель шоу" показали, что будет, если залезть в чужой телефон: "Не сложно найти любой компромат"