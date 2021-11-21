Артисты юмористической программы "Дизель шоу" приготовили зрителям сюрприз - анонс нового выпуска появился в соцсети.

На официальной страничке "Дизель студио" в Инстаграм опубликовали несколько ярких кадров и сделали важное объявление, передает Politeka.net.

"😉 Финал недели традиционно проводим в компании «На Троих» - смотрим финальные серии 11 сезона!😎 Уже сегодня в 22:50 на нашем ютуб-канале. Как дед проиграл бабку в шахматы, почему депутат пришел сфотографироваться в камере для преступников и… зачем розовый слон является в полночь?🧡 Про слона особенно интересно, поэтому не пропустите! Будет очень смешно😂", - говорится в посте.

Отметим, юмористическое скетч-шоу «На троих» с актерами Викторией Булитко, Егором Крутоголовым, Евгением Сморигиным и Яной Глущенко — это остроумные шутки и забавные истории, которые происходят в жизни.

Пользователи с энтузиазмом обсуждают событие:

"Смотрела бы сутками Дизелей😍"

"Шикарно 🔥"

"Булька красава.♥️♥️♥️ Люблю ее.👍"

"Викуся, красота😍💓"

"Какие вы молодцы. Удачи вам"

Напомним, что Крутоголов из «Дизель шоу» едва не расплакался на сцене, получив ботинком по тому самому месту

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