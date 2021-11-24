Победитель вокального шоу "Співають всі" Муаяд Абдельрахим огорчил своих поклонников новостью, но те решили сильно не расстраиваться ради него.
В октябре этого года в первом сезоне "Співають всі" победил парень из Одессы – Муаяд Абдельрахим, который получил 500 тысяч гривен, сообщает Politeka.net.
У молодого таланта сразу появились фанаты. Только на его страницу в Инстаграм уже подписалось более 9000 пользователей Сети.
Несколько дней назад юный артист рассказал, что впервые записывал в студии сольную песню. Для этого пришлось "попотеть" 3,5 часа. По его признанию, это труд не из легких.
Редкое фото Софии Ротару с отцом всколыхнуло Сеть, как он выглядел: "Всегда в нашем сердце..."
Трагедия в Черном море, перевернулась лодка с людьми: есть жертвы
Зимние каникулы в школах: выяснилось, когда они начнутся и повлияет ли дистанционка
Огневич неожиданно обратилась к Хветкевичу, которого выгнала из "Холостячки": "Андрей, я очень…"
"Мастер Шеф", зрители взбунтовались после очередного решения судей, кто вылетел: "Худший сезон"
Выпустить новый трек готовились 23 ноября, но неожиданно Муаяд огорчил фанатов.
"Ребята, выпуск песни переносится на несколько дней😉 Хочется, чтобы было🔝Потерпите?😉", - написал он в посте Инстаграм.
Пользователи Сети стали поддерживать певца в комментариях.
"Идеальный😍, конечно потерпим)!!", "Придется😍😂", "придется, куда же мы денемся🙌", "конечно же, всегда готовы ждать премьеру 💓", "Эхх..но мы потерпим😌", "Офигенный😍🔥", "Конечно, потерпим 🔥 Как всегда шикарный 🔥", "Ну, конечно, потерпим. То, что медленно приходит то приносит больше удовольствия 🙌", - написали пользователи Сети.
Напомним, 16-летний победитель "Співають всі" готовит украинцам сюрприз
Как сообщала Politeka, 16-летний победитель "Співають всі" поделился с украинцами радостным известием
Также Politeka писала, что 16-летний победитель "Співають всі" показал украинцам, почему именно ему достались 500 тыс. грн