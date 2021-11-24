Победитель вокального шоу "Співають всі" Муаяд Абдельрахим огорчил своих поклонников новостью, но те решили сильно не расстраиваться ради него.

В октябре этого года в первом сезоне "Співають всі" победил парень из Одессы – Муаяд Абдельрахим, который получил 500 тысяч гривен, сообщает Politeka.net.

У молодого таланта сразу появились фанаты. Только на его страницу в Инстаграм уже подписалось более 9000 пользователей Сети.

Несколько дней назад юный артист рассказал, что впервые записывал в студии сольную песню. Для этого пришлось "попотеть" 3,5 часа. По его признанию, это труд не из легких.

Выпустить новый трек готовились 23 ноября, но неожиданно Муаяд огорчил фанатов.

"Ребята, выпуск песни переносится на несколько дней😉 Хочется, чтобы было🔝Потерпите?😉", - написал он в посте Инстаграм.

Пользователи Сети стали поддерживать певца в комментариях.

"Идеальный😍, конечно потерпим)!!", "Придется😍😂", "придется, куда же мы денемся🙌", "конечно же, всегда готовы ждать премьеру 💓", "Эхх..но мы потерпим😌", "Офигенный😍🔥", "Конечно, потерпим 🔥 Как всегда шикарный 🔥", "Ну, конечно, потерпим. То, что медленно приходит то приносит больше удовольствия 🙌", - написали пользователи Сети.

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