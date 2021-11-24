Известный юморист и артист "Квартал 95" Юрий Ткач поразил своим новым талантом Виктора Павлика и Сергея Бабкина.

Как передает Politeka.net, Юрий Ткач является известным украинским комиком и шоуменом. Он прославился благодаря своему участию в команде КВН "Днепр", где он выступал с не менее известным Игорем Ласточкиным. Как известно, сейчас Юрий Ткач является актером известного шоу "Вечерний квартал"

Так, на этот раз артист опубликовал новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Юрий Ткач показывает свой новый талант - игру на синтезаторе. Как заявляет юморист, он нигде этому не учился, и подбирает ноты на слух (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Не судите строго. Играть не учился, ноты не знаю, желание лабать безумное. Подбираю на слух", — рассказал Юрий Ткач.

Поклонники оставили множество комментариев под видео: "Очень даже", "Молодец", "Огонь, Юра!!!🔥", "Красава", "Класс!", "Ну прямо Маэстро!", "Ого! А я несколько раз переслушала, мне очень-очень понравилось", "Талантливый человек талантлив во всём", "Юрий, БРАВО! Замечательные родители прекрасной Лизи!".

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