Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли из сериала "Великолепный век", неожиданно прилетела в Москву, где уже успела засветиться в нескольких ярких образах.
Как выяснилось, Мерьем Узерли сейчас находится в столице России. Так, 38-летняя исполнительница отправилась в Москву, где уже успела посетить несколько мероприятий. Об этом сама артистка сообщила в Инстаграм.
Актриса Мерьем Узерли, воплотившая на экране роль неподражаемой наложницы султана по имени Хюррем, смогла также удивить стройной фигурой. В маленьком платье и ботинках с гольфами она подчеркнула то, как похудела.
Дополнила образ звезда теплой шапкой, кофтой под низ платья и украшениями.
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«Сногсшибательная женщина😍; Добро пожаловать ☺; Красоточка наша любимая❤; Надолго она приехала интересно. Я бы на днях к отелю сгоняла; Hurrem sultan; Моя любимая😍; Вааау😍😍🔥🔥🔥такая красотка; Очаровательная ❤️; Приезжай в Санкт-Петербург 😍; Моя любовь😍; Красавица🔥;Худенькая какая, Хюррем любимая💝; Замёрзнете в таком же наряде 😂 у нас сейчас холодно 🥶».
Как известно, Мерьем снималась в проекте с 2011 по 2013 года, и решила его покинуть, продолжив развитие карьеры. При этом внешность артистки резко менялась, и ее часто обвиняли в пластике. Что нельзя не отметить точно это то, что артистка сильно похудела, а также поменяла цвет волос.
В новом видео актриса показала, как ее готовят к съемкам. Все началось с макияжа, а затем ей сделали прическу.
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